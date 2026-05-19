Нижегородский суд обязал выплатить материальную помощь участнику СВО. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда Нижегородской области.
18 мая 2026 года Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода удовлетворил иск прокурора города к министерству социальной политики Нижегородской области. Суд признал незаконным отказ в предоставлении материальной помощи участнику специальной военной операции (СВО), получившему травмы при исполнении обязанностей военной службы.
В сентябре 2022 года мужчина был призван на военную службу по мобилизации. Во время выполнения боевых задач в ходе СВО он получил травмы — факт подтверждён соответствующими справками. Представитель военнослужащего обратился в министерство социальной политики Нижегородской области за материальной помощью. Министерство отказало в выплате на основании того, что мужчина имел регистрацию по месту жительства в другом регионе.
Суд встал на сторону участника СВО и обязал министерство социальной политики Нижегородской области предоставить меру социальной поддержки в виде материальной помощи в размере 1 000 000 рублей в связи с полученной травмой.
Решение суда в законную силу не вступило.
