Собянин: в Москве благоустроят территории возле строящихся станций метро

«Во время таких работ мы обустраиваем удобные пути от жилых домов к станциям, создаем новые места отдыха, зоны для занятий спортом, детские площадки и площадки для выгула собак. Воздушные провода убираем под землю — в специальные трубы, которые защищают их от повреждений. По возможности расширяем тротуары. Обновляем остановочные павильоны. Устанавливаем современные энергоэффективные фонари, а на пешеходных переходах — опоры контрастного света», — написал мэр.
Он уточнил, что в этом году планируется благоустроить территории около трех станций строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Это «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».
«Приведем в порядок популярный у местных жителей сквер “Колобок” и расположенную в нем детскую площадку — в Новохорошевском проезде у станции “Народное Ополчение”. Около “Бульвара Генерала Карбышева” обновим две детские площадки», — сообщил Собянин.
Кроме того, работы пройдут возле двух пересадочных узлов — «Южная» и «Речной вокзал». Ранее у «Речного вокзала» обновили часть Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы. В этом году на очереди следующий участок — от улицы Ляпидевского до Клинской.
«В программу этого года включены также станции МЦД. Возле пяти из них — городского вокзала Беговая, станций МЦД-2 Царицыно и Щербинка, МЦД-3 Грачевская и Моссельмаш — пройдут вторые этапы благоустройства. Начнется благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД-2 Бутово, Гражданская, Волоколамская и МЦД-1 Москва-Сити. Возле станции МЦД-2 Бутово обновим сквер имени Конструктора Симонова. У станции МЦД-2 Гражданская, в Чуксином тупике, планируем сделать остановку автобусов», — добавил мэр.
По его словам, в этом году около МЦД-2 Волоколамская появится небольшой спортивный кластер: скейт-парк, волейбольно-баскетбольная площадка и столы для пинг-понга. «Продолжим благоустройство объектов трамвайной инфраструктуры. На остановках обустроим удобные приподнятые платформы», — заверил Собянин.