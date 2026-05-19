В Воронеже с 22 мая начнутся съемки фильма «Хой!»

В Воронеже будут снимать художественный фильм «Хой!», посвященный жизни и творчеству легендарного земляка, лидера рок-группы «Сектор Газа» Юрия Клинских. Масштабные съемки пройдут в самом центре города уже 22 мая. В съмочном процессе задействовано более 60 участников команды и внушительная массовка. Об этом сообщили в правительстве области 19 мая.