Когда в Крыму запустят троллейбусы от Алушты до Ялты

«Мы планируем, что до июля подрядчик, который занимается ремонтом и реконструкцией этой дороги, сдаст нам участок от Алушты до “Артека” (поселок Гурзуф — ред.). Часть трассы уже будет отремонтирована, и мы будем рассматривать возможность запуска троллейбусов», — сказал Козловский.
По его словам, троллейбусную контактную сеть от Гурзуфа до Ялты не меняли. Поэтому специалистам предстоит проанализировать, можно ли будет увязать новую контактную сеть со старой, чтобы запустить движение троллейбусов на всем маршруте.
Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио «Спутник в Крыму» 20 мая в 8.00.
На минувшей неделе глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что подрядчик ремонтирует участок дороги Алушта-Ялта с отставанием от графика. Поставлена задача в течение недели нарастить количество рабочих и спецтехники и ускорить темпы работ.