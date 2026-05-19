Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава брокера ВТБ назвал самые перспективные активы для частных инвесторов

Сейчас хорошая точка входа в государственные облигации.

Источник: Живем в Нижнем

Самым перспективным сейчас выглядит рынок облигаций, заявил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков на Дне инвестора банка в Москве.

«Сейчас хорошая точка входа в государственные облигации. Дельта, которая была последние годы между ключевой ставкой и длинным концом кривой ОФЗ, сейчас фактически нивелирована. Кроме того, циклы роста государственных облигаций, как правило, занимают несколько лет, и сейчас мы находимся на начальном этапе этого периода», — пояснил Яцков.

Другим интересным активом глава брокера назвал акции. По словам спикера, рынок акций снижается в течение восьми недель, что тоже создаёт привлекательный момент для входа. В первую очередь, в бумаги IT‑сектор, финансового сектора и дивидендные истории с двузначной доходностью, сказал Яцков.

Согласно базовому сценарию ВТБ Мои Инвестиции на 2026 год, инфляция может составить 5,3%, экономический рост до 0,5%, курс доллара к рублю в среднем за год — 81 рубль за доллар, а ключевая ставка — 12%.