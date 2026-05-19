Власти о маршрутах общественного транспорта: «Мы никогда не удовлетворим запросы каждого»

Удовлетворить запросы всех жителей калининграда, касающиеся сети маршрутов общественного транспорта, невозможно, и власти не ставят перед собой такую задачу. Об этом заявила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
«Сколько людей, столько и мнений. У каждого разная нужда. Очень сложно сегодня выстраивать действительно оптимальную транспортную схему движения в городе Калининграде. Мы понимаем, что мы никогда не удовлетворим запрос каждого, но мы максимально постараемся учитывать запросы большинства», — сказала Дятлова.
Вопрос касался маршрута № 22 и возможности пустить его через улицу Каблукова для сокращения пути.
«Можно, но не нужно, — ответила сити-менеджер. — Общественный транспорт — это не самый быстрый транспорт, но он выстраивает движение таким образом, чтобы удовлетворить и захватить как можно больше людей».