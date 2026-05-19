В Нижнем Новгороде стартовал всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!»

Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!» официально стартовал 18 мая одновременно в восьми городах России, в том числе в Нижнем Новгороде.
Торжественное открытие в Нижнем Новгороде прошло в зале ожидания Московского вокзала.
«Это не просто станция, а сердце действительно большого пути», — отметил ведущий мероприятия Андрей Лазарев.
В церемонии приняла участие министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, которая отметила что акции «Знать. Любить. Гордиться!» и сезону молодёжных путешествий дан яркий старт. Кульминацией программы стала презентация арт-объекта «Больше, чем путешествие», с помощью которого гости могли символически определить направление своего следующего маршрута.
Проект «Знать. Любить. Гордиться!» направлен на вовлечение детей, молодёжи и семей в изучение истории, культуры и природного наследия страны. Он реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и приурочен к Году единства народов России, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, участники создадут народную карту для путешествий по России.
«На маршрутах по регионам они отметят малоизвестные исторические места, природные достопримечательности и объекты промышленной гордости, чтобы познакомить туристов с культурным многообразием и национальным колоритом народов нашей страны. По итогам конкурса 500 победителей получат возможность отправиться в путешествия по уникальным местам России», — подчеркнул он.
Ульяна Липатова.
