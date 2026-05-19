Воронежским школьникам объяснили, за что могут выгнать с ЕГЭ

Представители Рособрнадзора рассказали, за что могут удалить школьников с предстоящих ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Во-первых, нельзя выполнять задания несамостоятельно, общаясь с другими ребятами.
Во-вторых, недопустимо проносить на экзамен средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, калькуляторы, справочные материалы и шпаргалки.
В-третьих, запрещено сфотографировать черновик или экзаменационные материалы и выносить их из аудитории.
В-четвертых, удалить ученика с ЕГЭ могут за то, что их родственники или другие представители попытаются передать шпаргалки и предметы, которые упоминались выше.
Экзамены будут начинаться с 10:00, но проходить можно будет с 9:00. Опоздавших, даже на минуту, никто не пропустит, поэтому следует приходить заранее. Для допуска к ЕГЭ нужен паспорт. На парте разрешено наличие ручки, черновиков, выданных организаторами, бланков для экзаменов и паспорта. Также можно взять лекарства, бутылку воды и минимальный перекус.
Сдача ЕГЭ начнется с 1 июня: история, литература и химия. График сдачи остальных экзаменов:
4 июня — русский язык;
8 июня — математика;
11 июня — обществознание и физика;
15 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть);
18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.