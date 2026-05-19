В Северодонецк из Пермского края направили 15-ю бригаду из шести медиков

В командировку уехали три терапевта и два узких специалиста.

Источник: Комсомольская правда

Пермский край направил в Северодонецк 15-ю с 2022 года медицинскую бригаду. В ее состав вошли шесть медиков — три терапевта, анестезиолог-реаниматолог, хирург и медицинская сестра-анестезист. Им предстоит оказывать медпомощь пациентам городской больницы.

Полтора месяца назад из командировки вернулись их коллеги. В 14-ю медицинскую бригаду входили терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, рентгенолог, медицинская сестра хирургического профиля и медицинская сестра-эндоскопист.

В марте-апреле терапевты приняли1 315 человек. В отделении реанимации медики из Прикамья оказали помощь 62 пациента, провели 126 оперативных вмешательств и 630 рентгенологических исследований.

Северодонецк является подшефным городом Прикамья. Органы власти, компании, предприятия, организации и жители региона оказывают помощь в рамках заключенного четыре года назад соглашения.