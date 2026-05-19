В Северодонецк из Пермского края направили 15-ю бригаду из шести медиков

Пермский край направил в Северодонецк 15-ю с 2022 года медицинскую бригаду. В ее состав вошли шесть медиков — три терапевта, анестезиолог-реаниматолог, хирург и медицинская сестра-анестезист. Им предстоит оказывать медпомощь пациентам городской больницы.