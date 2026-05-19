Партнерская сессия Сбера «ИИ-агенты — новые сотрудники» состоялась на форуме «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде

Партнерская сессия Сбера «ИИ-агенты — новые сотрудники» прошла в Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (18+).
Модератор сессии, телерадиоведущая Вероника Романова отметила, что влияние генеративного искусственного интеллекта на жизнь человека признают сегодня даже непрофессионалы.
«Генеративный ИИ меняет целые отрасли и отдельные бизнес-процессы. Открывается много возможностей. Компаниям нужно быть готовыми к этим изменениям. Внедрение генеративного искусственного интеллекта в бизнес — это не просто какая-то мода или маркетинг, а управленческий выбор. Но внедрить ИИ — это полдела. Получить измеримый финансовый эффект или масштабировать ИИ-решения на уровень всей организации смогли немногие», — сказала она.
Открывая сессию «ИИ-агенты — новые сотрудники», старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев заметил, что многие мечты писателей-фантастов стали реальностью уже сейчас. Искусственный интеллект сыграл в этом далеко не последнюю роль.
«Единственное, чего у нас пока нет, так это межзвездных перелетов, машины времени, контактов с внеземным разумом и телепортации. Все остальное, что придумали в свое время фантасты, уже сделано или на пути к уверенному развитию. Писатели не говорят о том, как именно появится та или иная технология. Они хотят ее предвидеть, а потом она действительно появляется», — сказал он.
Технология генеративного искусственного интеллекта как раз и делает научную фантастику реальностью. Сегодня более 80% руководителей используют генеративный ИИ в повседневной работе (три года назад их было меньше половины).
Фокусом партнерской сессии Сбера в рамках форума «ЦИПР-2026» стали наиболее свежие тенденции в области генеративного искусственного интеллекта: развитие универсальных агентных систем и повышение уровня их автономности.
«После мира программного обеспечения генеративному ИИ покорится наш физический мир. Над созданием систем, которые меняют пространство вокруг нас через физическое взаимодействие, сейчас работают лучшие компании мира. Думаю, что наши с вами дети будут жить уже именно в таком мире, но, может быть, и мы еще успеем его застать», — отметил Андрей Белевцев.
Согласно ряду исследований, почти в половине работ, которые есть в экономике, генеративный ИИ может существенно повлиять на производительность труда. Универсальные технологии с такой степенью влияния на экономику привлекают крупнейшие бизнес-структуры. Они готовы вкладывать в это большой объем инвестиций.
«ИИ-агенты — достаточно сложная тема. Далеко не каждая команда справлялась с их разработкой. Поэтому в рамках конференции мы представляем наш новый продукт GigaCowork. Это платформа управления автономными ИИ-агентами. Она не требует разработки каждый раз, когда вам нужно написать навык для одной из ролей в вашей компании», — подчеркнул Белевцев.
На примере Сбера видно, как использование ИИ-агентов приносит ощутимый эффект, в том числе — экономический. Около 40% обращений клиентов, поступающих в контакт-центры, обрабатываются без участия человека. По мнению экспертов, это одно из самых сложных направлений для ИИ-агентов, так как человек может начать общение на любую тему. Поддерживать диалог в режиме реального времени и распознавать человеческие намерения — настоящий вызов для агентов искусственного интеллекта.
«На внедрение технологий гораздо большое влияние оказывают люди, чем сами технологии. Те пионеры, которые придумывают все новые и новые способы применения ИИ в нашей жизни, чтобы сделать ее комфортнее и проще. Что должно остаться незыблемым? Живое общение друг с другом, созидание и мечты. Это то, от чего мы, люди, получаем настоящее удовольствие. То, что выгодно отличает нас от любого искусственного интеллекта, каким бы продвинутым он ни был», — резюмировал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.
