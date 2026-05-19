Туристические перспективы Лыскова оценят после обращения Сергея Безрукова

Глава нижегородского минтуризма Сергей Яковлев в ближайшее время проведет комиссионный выезд в Лысково для оценки перспектив развития города как туристического центра. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород».
В ходе поездки будут определены локации, которые нужно благоустроить, объем финансирования и сроки проведения работ. Вопрос преображения Лыскова в начале мая поднял артист Сергей Безруков. Он обратился с такой просьбой к губернатору Глебу Никитину.
Сергей Яковлев отметил, что нижегородские власти намерены развивать не только ключевые локации региона, но и менее популярные направления.
«Перед нами стоит задача открыть этот город как новое удивительное место для гостей Нижегородской области», — сказал глава минтуризма (цитата по НИА «Нижний Новгород»).
