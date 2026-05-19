Самолеты НАТО приводили в боевую готовность из-за БПЛА в Эстонии

В ведомстве уточнили, что самолеты, задействованные в патрулировании воздушного пространства Балтии, выполнили боевую задачу. Военные отметили, что на данный момент «возможная угроза воздушному пространству Латвии устранена».
«Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальную угрозу. Национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения», — цитирует сообщение латвийского оборонного ведомства «Интерфакс».
Напомним, что около полудня 19 мая румынский истребитель, участвующий в Балтийской миссии НАТО, сбил беспилотник над озером Выртсьярв в воздушном пространстве Эстонии. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин не давал Киеву разрешения на использование своего неба для пролета БПЛА. По его словам, украинское Министерство обороны уже принесло извинения за произошедшее.