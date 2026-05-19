Самолеты НАТО приводили в боевую готовность из-за БПЛА в Эстонии

Напомним, что около полудня 19 мая румынский истребитель, участвующий в Балтийской миссии НАТО, сбил беспилотник над озером Выртсьярв в воздушном пространстве Эстонии. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин не давал Киеву разрешения на использование своего неба для пролета БПЛА. По его словам, украинское Министерство обороны уже принесло извинения за произошедшее.