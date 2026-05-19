СМИ оценили шансы ОАЭ захватить часть территории Ирана

ОАЭ не в состоянии военным путем захватить материковую часть Ирана. Такая наступательная операция исключена из-за асимметричной военной мощи и географической удаленности Ирана. Армия ОАЭ насчитывает около 65 000 военнослужащих и является одной из самых небольших на Ближнем Востоке. Хотя ее ВВС, спецназ и президентская гвардия считаются передовыми и боеспособными, Иран превосходит ОАЭ по численности войск в десять раз, говорится в статье.
Тем не менее вооруженные силы ОАЭ могут проводить целенаправленные операции, о чем свидетельствуют тайные удары эмиратцев по иранским нефтеперерабатывающим заводам, например на острове Лаван, в апреле этого года.
Открытое участие ОАЭ в войне против Ирана, безусловно, возможно… но только в сочетании с американской разведкой и логистикой.
Вашингтон предлагает Абу-Даби захватить остров Лаван, который считается ключевым нефтяным хабом Ирана, отмечает NZZ. Если ОАЭ пойдут на требование США, это будет не первое зарубежное развертывание эмиратских войск. Издание указывает, что в ходе конфликта с хуситами в Йемене спецназ Эмиратов приобрел опыт десантных операций в рамках международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
Кроме того, Эмираты могут заручиться поддержкой Израиля, с которым сблизились после подписания «Соглашений Авраама».
Ранее NZZ писала, что, помимо Лавана, речь может идти о спорных островах Абу-Муса, Большой Тунб (Томб) и Малый Тунб (Томб). ОАЭ претендуют на эти острова, но с 1971 года контроль над ними установил Иран, после чего сильно укрепил их в военном отношении. Захватить эти острова военным путем ОАЭ будет крайне сложно, так как Иран концентрирует там свои силы и в случае попыток захвата начнет массированные контратаки.