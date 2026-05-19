Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ оценили шансы ОАЭ захватить часть территории Ирана

Администрация Дональда Трампа призывает ОАЭ активнее участвовать в войне против Ирана и захватить один из подконтрольных Тегерану островов в Персидском заливе. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung оценила, посильна ли такая операция Абу-Даби.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

ОАЭ не в состоянии военным путем захватить материковую часть Ирана. Такая наступательная операция исключена из-за асимметричной военной мощи и географической удаленности Ирана. Армия ОАЭ насчитывает около 65 000 военнослужащих и является одной из самых небольших на Ближнем Востоке. Хотя ее ВВС, спецназ и президентская гвардия считаются передовыми и боеспособными, Иран превосходит ОАЭ по численности войск в десять раз, говорится в статье.

Тем не менее вооруженные силы ОАЭ могут проводить целенаправленные операции, о чем свидетельствуют тайные удары эмиратцев по иранским нефтеперерабатывающим заводам, например на острове Лаван, в апреле этого года.

Открытое участие ОАЭ в войне против Ирана, безусловно, возможно… но только в сочетании с американской разведкой и логистикой.

Гвидо Штайнберг
сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности

Вашингтон предлагает Абу-Даби захватить остров Лаван, который считается ключевым нефтяным хабом Ирана, отмечает NZZ. Если ОАЭ пойдут на требование США, это будет не первое зарубежное развертывание эмиратских войск. Издание указывает, что в ходе конфликта с хуситами в Йемене спецназ Эмиратов приобрел опыт десантных операций в рамках международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

По мнению Штайнберга, захват отдельных иранских островов с моря или воздуха силами ОАЭ — выполнимая задача, но для противодействия иранским ракетным и беспилотным атакам эмиратцам потребуется помощь США.

Кроме того, Эмираты могут заручиться поддержкой Израиля, с которым сблизились после подписания «Соглашений Авраама».

Ранее NZZ писала, что, помимо Лавана, речь может идти о спорных островах Абу-Муса, Большой Тунб (Томб) и Малый Тунб (Томб). ОАЭ претендуют на эти острова, но с 1971 года контроль над ними установил Иран, после чего сильно укрепил их в военном отношении. Захватить эти острова военным путем ОАЭ будет крайне сложно, так как Иран концентрирует там свои силы и в случае попыток захвата начнет массированные контратаки.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше