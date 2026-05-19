Знаменитый артист Александр Самойленко выступил перед нижегородскими школьниками и студентами. Лекция состоялась в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», реализуемого Российским обществом «Знание» совместно с Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина.
Александр Самойленко встретился со студентами Нижегородского губернского колледжа и старшеклассниками школы № 70 с углубленным изучением отдельных предметов. Для школьников это была уже четвертая встреча со звездными гостями федерального проекта «Чтецкие программы».
Артист рассказал, что чтение было важно для него с детства — у его отца, когда семья жила в Ташкенте, была библиотека в 6 тысяч томов, и большинство из книг переехали потом вместе с семьей в Москву. Сегодня эти книги занимают почетное место в библиотеке Александра Самойленко.
«Читать или не читать? У меня такого выбора не было, — поделился лектор. — Я читал всегда, до сих пор читаю, и не понимаю, что такое — не читать! Был у меня период в 90-е годы, когда нужно было заниматься зарабатыванием денег, я не читал иногда по месяцу, по полтора, и это сильно сказывалось. Я увидел, что моя речь изменилась, я стал по-другому разговаривать, по-другому излагать свою мысль. Поэтому сейчас я стараюсь читать ежедневно и не только художественную литературу, но и документальные книги, воспоминания».
Александр Самойленко признался, что отец приучал его к чтению с помощью шпионских советских детективов.
«Они очень легко читались, а когда ты легко читаешь, тебе нравится и ты начинаешь увлекаться. Проглатывая эти буквы, начинаешь создавать свой мир. И тогда начинается настоящее чтение. Вы прочтете книгу, и я прочту книгу — это два разных мира! Поэтому читать нужно обязательно, потому что только таким образом развивается фантазия», — поделился артист. Он объяснил школьникам, что даже лучшая экранизация не передает ощущения книги, и поэтому он всех своих детей (а их у артиста четверо) приучает к чтению и старается оградить от гаджетов. Старшему сыну он привил любовь к литературе, предложив ему прочитать «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, и страница за страницей мальчик погрузился в фантазийный мир этой книги.
Ребята прочитали артисту фрагменты из книг, по которым в школе ставят литературные спектакли и удостоились от него большой похвалы, а потом засыпали вопросами.
Одним из любимых произведений Александр Самойленко назвал «Мастера и Маргариту», любимыми писателями — Александра Пушкина и Фёдора Достоевского, а из наших современников отметил Гузель Яхину и Евгения Водолазкина, которого по масштабу дарования сравнил с Владимиром Набоковым.
«А из серьезных произведений, которые поменяли мое восприятие мира, я назову “Тихий Дон” Михаила Шолохова. В школе его понять сложно, но сегодня те проблемы, что есть в этой книге, я анализирую и очень понимаю. Я перечитал его года 3−4 назад, и я, взрослый дяденька, плакал. Мощь, которая заложена в этом произведении, которое сегодня очень актуально, меня поразила. Я считаю, что это величайшее произведение XX века, — поделился артист. — То же самое я испытал, когда перечитал “Войну и мир”, но лично для меня Шолохов сильнее Толстого».
Спросили школьники Александра Самойленко и о ролях, о которых он мечтал. Оказалось, что с юности артист мечтал сыграть Сирано де Бержерака, но увы, мечта не сбылась, а сегодня он уже гораздо старше знаменитого героя Ростана, зато вторая его мечта вполне осуществима — Александр Самойленко видит себя в роли короля Лира в знаменитой шекспировской трагедии.
Завершилась встреча фотосессией, а потом школьники выстроились в очередь, чтобы взять автограф Александра Самойленко.