В Смоленской области появятся новые спортивные объекты

Новые спортивные объекты откроют в Смоленской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, в области появятся семь площадок ГТО и три открытых комплекса. Также новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в Демидове и модульный зал для единоборств в Рославле.
Кроме того, в Вязьме завершится строительство бассейна, а в Смоленске — центра настольного тенниса и семейного комплекса «Термолэнд-Дельфин». Также в областном центре капитально отремонтируют физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Попова, который будет полностью приспособлен для адаптивного спорта.
Напомним, в 2025 году в регионе открыли восемь новых площадок для сдачи нормативов ГТО и четыре современных «умных» спортобъекта. Среди них — физкультурно-оздоровительные комплексы в Ельне и поселке Красном, фиджитал-центр в Смоленске и открытая площадка в Монастырщине.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.