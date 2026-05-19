Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области появятся новые спортивные объекты

Ими станут в том числе площадки ГТО и открытые комплексы.

Новые спортивные объекты откроют в Смоленской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, в области появятся семь площадок ГТО и три открытых комплекса. Также новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в Демидове и модульный зал для единоборств в Рославле.

Кроме того, в Вязьме завершится строительство бассейна, а в Смоленске — центра настольного тенниса и семейного комплекса «Термолэнд-Дельфин». Также в областном центре капитально отремонтируют физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Попова, который будет полностью приспособлен для адаптивного спорта.

Напомним, в 2025 году в регионе открыли восемь новых площадок для сдачи нормативов ГТО и четыре современных «умных» спортобъекта. Среди них — физкультурно-оздоровительные комплексы в Ельне и поселке Красном, фиджитал-центр в Смоленске и открытая площадка в Монастырщине.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.