Бактерии из биопестицидов используют "наношелк" для уничтожения насекомых

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Молекулярные биологи из Европы обнаружили, что бактерии вида Bacillus thuringiensis, широко применяемые в качестве основы для биопестицидов, используют белковые нановолокна, похожие по структуре на шелк, для соединения своих спор с кристаллами токсинов, которые помогают этим микробам убивать личинок насекомых. Это открытие позволит повысить эффективность биопестицидов, сообщила пресс-служба бельгийского Фламандского института биотехнологий (VIB).
«Это один из самых прочных белковых материалов, которые мы когда-либо встречали в природе. Его открытие дает нам возможность создать более мощные и надежные биопестициды, которые при этом будут полностью соответствовать всем регуляторным стандартам и нормам по защите окружающей среды», — заявил профессор VIB Хан Ремо, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как объясняют профессор Ремо и его коллеги, микробы вида Bacillus thuringiensis сейчас активно используются в качестве основы для биопрепаратов для защиты растений от вредителей. Многие насекомые и клещи выработали за последние годы устойчивость к действию биопестицидов на базе данных бактерий, что вынуждает ученых изучать то, как вредители приобрели эту стойкость, и искать пути ее преодоления.
Руководствуясь подобными соображениями, бельгийские молекулярные биологи проследили за тем, как различные штаммы этих бактерий формируют так называемые параспоральные тела. Так ученые называют кристаллообразные скопления из токсинов этих бактерий, которые играют критически важную роль в проникновении спор Bacillus thuringiensis через стенки кишечника гусениц в их остальной организм.
Как обнаружили ученые, эти нанокристаллы оказались соединены со спорами бактерий при помощи уникальных белковых нановолокон, которые биологи назвали «споровым шелком». Это связано с тем, что эти белковые молекулы, похожие по форме на двойную спираль, сравнимы по прочности с природным шелком и при этом они необычно хорошо переносят высокие температуры, агрессивные химические среды и механические нагрузки.
Последующие опыты на культурах Bacillus thuringiensis показали, что добавление дополнительных порций «спорового шелка» в культуры этих микробов делало их более смертоносными для личинок вредителей даже в тех случаях, когда сами бактерии почти не вырабатывали эти белки. В перспективе это позволит повысить эффективность уже существующих биопестицидов, а также разработать новые их вариации без внесения дополнительных изменений в ДНК бактерий, подытожили биологи.