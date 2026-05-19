Белорус попался на уловку мошенников, когда просто ехал за рулем — вот как

Житель Борисова просто ехал на машине, но стал жертвой мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Житель Борисова попался на уловку мошенников, пока просто ехал за рулем, рассказали в МВД.

Так, милиция задержала 25-летнего борисовчанина, который сам стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что изначально ему позвонили якобы работники фирмы по замене домофонов. В тот момент он был за рулем, не прочитал до конца SMS-сообщения и без раздумий продиктовал код звонившему.

После этого ему уже перезвонили лжеправоохранители из различных ведомств, убедившие, что через него якобы отмываются преступные деньги. А чтобы избежать уголовной ответственности нужно «получить положительную характеристику», выполнив задания по перевозке наличных за границу.

Вскоре оперативники установили, что курьер уже забрал деньги у двух белорусов и едет в Россию. Задержание произвели во взаимодействии с российскими коллегами.

Проводится проверка.

