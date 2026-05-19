Опубликованы фото и видео с места пожара в храме под Волгоградом

Колокольня храма преподобного Агапита Киево-Печерского загорелась в Михайловке.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МЧС по Волгоградской области опубликовало кадры крупного пожара в Михайловке Волгоградской области. На улице Некрасова, 1 около полудня загорелся храм преподобного Агапита Киево-Печерского. Огонь охватил крышу и колокольню религиозного здания. И хотя пожарные были на месте уже через две минуты, постройка очень серьезно пострадала.

— К моменту приезда пожарных происходило горение деревянной обрешетки кровли на площади 144 квадратов, — прокомментировали в МЧС. С огнем боролись 3 единицы техники и 11 человек личного состава. На то, чтобы потушить пожар, ушло около получаса.

Сообщается, что никто не пострадал. Причины пожара пока неясны — их будут выяснять специалисты испытательной пожарной лаборатории.

