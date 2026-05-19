Многие ли волгоградцы заплатят налог на депозит по итогам 2026 года?

Подавать декларацию не нужно, налог начисляется на основе данных, которые банки передают в ФНС.
— Большинство жителей региона, работающих и пенсионеров, хранят в банках на депозите ту или иную сумму денег, — говорит эксперт «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. — Их, конечно, волнует, какого размера налог им придется уплатить с дохода по депозитам.
Напомню, налог взимается с доходов по депозитам, превышающих необлагаемый порог.
Учитываются депозиты конкретного физического лица во всех банках. А необлагаемый порог рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный на наибольшее значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчётном году. В 2026 году максимум был зафиксирован в январе — 16%. Если ставка выше этой отметки больше не поднимется, необлагаемый порог останется на уровне 160 тысяч рублей.
Иными словами, под налог попадёт тот, кто заработал на вкладах больше этой суммы.
Волгоградская область — регион небогатый, он занимает 61-е место в федеральном рейтинге регионов по уровню сбережений. Средний размер вклада на душу населения в области почти в два раза ниже, чем в среднем по России: 263 тыс. руб. в области против 500 тыс. руб. на начало года в среднем по РФ.
Точное количество вкладов, превышающих средний показатель в 263 тыс. рублей, в открытых данных за 1 квартал 2026 года не приводится. Однако, учитывая типичное распределение доходов и накоплений, количество людей с вкладами выше среднего уровня, как правило, составляет значительно меньше половины от общего числа вкладчиков.
Итак, под налог попадёт тот, кто заработает на банковских вкладах за весь год больше 160 тыс. руб. По мнению финансовых советников в 2026 году это владельцы депозитов на сумму свыше миллиона рублей. Не думаю, что таких вкладчиков в регионе много.
И еще важный момент: идти в налоговую и подавать декларацию не нужно. Налог начисляется автоматически на основе данных, которые банки передают в ФНС, и уплачивается до 1 декабря следующего года — то есть за 2026-й придётся заплатить в 2027-м.
По прогнозам финансистов ожидается, что по итогам 2026 года число плательщиков налога на вклады несколько возрастет по сравнению с 2025 годом — это вызвано уменьшением необлагаемого лимита (порога) с 210 до 160 тыс. руб. из-за снижения ключевой ставки ЦБ.