Власти прорабатывают возможность пониженной стоимости доставки авто для калининградцев

Цены на перевозку грузов ниже на паромах «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский» и «Амбал».

Правительство Калининградской области прорабатывает возможность установления пониженной стоимости доставки легковых автомобилей для физических лиц. Об этом сообщает региональное мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«С федеральными коллегами областное правительство продолжает взаимодействие в части снижения стоимости морских перевозок, ещё прорабатывают возможность установления пониженной стоимости доставки легковых авто для физических лиц», — следует из сообщения.

В министерстве также напомнили, что на паромах «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский», «Амбал», «Балтийск», собственниками которых являются организации с госучастием, цены на перевозку грузов ниже, чем при доставке флотом частных организаций.