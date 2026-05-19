Итоги «Дней Нижнего Новгорода в Минске» подвели власти Нижнего Новгорода

Подведены итоги «Дней Нижнего Новгорода в Минске». Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.
Почти 45 тысяч жителей и гостей Минска приняли участие в программе, которая включала около 100 мероприятий: спектакли нижегородских театров, музейные выставки, мастер‑классы, спортивные и патриотические мероприятия, а также ярмарку «Секреты мастеров» — проект, давно ставший нижегородским брендом.
В рамках мероприятия подписаны:
дорожная карта по сотрудничеству между Нижним Новгородом и Минском на 2026−2028 годы;
три соглашения с районами Минска.
Проведённые мероприятия станут основой для дальнейшего укрепления разносторонних связей между городами‑побратимами, будут способствовать взаимному проникновению культур и духовному сближению жителей Нижнего Новгорода и Минска.
Ожидается, что знакомство минчан с культурой Нижнего Новгорода вызовет у них желание посетить город: увидеть его живописные закаты, прогуляться по старинным улицам и переулкам, побывать в местных музеях и на спортивных аренах.
Ранее Нижний Новгород и Минск договорились о сотрудничестве в разных сферах.