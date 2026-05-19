Дятлова: Весь Калининград в летний период будет большой строительной площадкой

На летний период в Калининграде запланирован ремонт множества объектов улично-дорожной сети. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте» во вторник, 19 мая.
Весь Калининград в летний период будет большой строительной площадкой. Мы, конечно, постараемся минимизировать неудобства для наших жителей и проводить работы максимально быстро. Если подрядчик взял себе, к примеру, десять объектов, то это не значит, что он все сразу начнёт делать. Будем постепенно работать, — пояснила Дятлова.
По её словам, план на 2026 год включает ремонт 550 объектов улично-дорожной сети. В него входят различные работы: замена аварийных участков покрытия, профилирование и подсыпка инертными материалами, перекладка брусчатого покрытия, понижение бортовых камней, восстановление тротуаров и другие.
Текущий ремонт уже завершили на Литовском валу, улицах Черняховского, Шевченко, Фрунзе, Донского, Театральной, на Ленинском проспекте и других.
Глава администрации назвала планы на 2026-й амбициозными. При этом она подчеркнула, что власти уже начинают работу по формированию списка объектов на следующий год.
Отметим, что содержанием дорог в Калининграде занимается ЗАО «ДСП». По контракту подрядчик получит около 515 миллионов рублей.