Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия

Вячеслав Федорищев велел открыть центры медицины здорового долголетия в крупных медучреждениях Самарской области.

Источник: правительство Самарской области

Во вторник, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре. В апреле там начал работать первый в регионе Центр медицины здорового долголетия.

Это первый подобный центр, мы долго готовились, чтобы правильно запустить его работу. Задача: чтобы во всем регионе охват этих центров был доступный для жителей. Нужно открыть аналогичные почти во всех крупных медучреждениях.

сказал Федорищев

В центре уделяется внимание профилактике заболеваний и диагностике болезней на ранних стадиях. Специалисты определяют признаки преждевременной активации механизмов старения и составляют индивидуальную траекторию коррекции биологического возраста.

Также на базе поликлиники функционирует отделение медицинской реабилитации. В этом году запланировано его дооснащение 11 единицами высокотехнологичного медицинского оборудования. Уже поставлен аппарат для лечения холодным воздухом. Кроме того, в медучреждении есть пункт «Работа России», где ветеранам СВО помогают с трудоустройством.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше