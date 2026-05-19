Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нутрициолог Желянина объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту

Избыток йода в организме может быть столь же вредным, как и его недостаток.

Источник: Нижегородская правда

Нутрициолог и эксперт по активному долголетию Елена Желянина в интервью NEWS.ru предупредила о возможных негативных последствиях чрезмерного употребления морской капусты. По её словам, избыток йода в организме может быть так же опасен, как и его недостаток.

Йод играет важную роль в функционировании щитовидной железы, обмене веществ, выработке энергии и даже настроении. При дефиците йода человек может испытывать слабость, сонливость, отёки, сухость кожи, выпадение волос и постоянное чувство усталости. Именно поэтому морская капуста, богатая йодом, часто воспринимается как почти лекарственное средство. Однако избыток йода также может представлять серьёзную угрозу, особенно для людей с аутоиммунными заболеваниями.

Желянина отметила, что усвоение йода организмом зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности и состояние желудочно-кишечного тракта. Употребление морской капусты в больших количествах может привести к дисбалансу в организме, особенно если человек уже имеет проблемы со щитовидной железой.

Для поддержания здоровья рекомендуется включать морскую капусту в рацион не чаще одного-двух раз в неделю, особенно если в питании недостаточно рыбы и морепродуктов. При подозрении на нарушения в работе щитовидной железы важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Врач поможет определить уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и тироксина (Т4), а также проведёт УЗИ щитовидной железы, чтобы оценить её состояние. Только после этого можно принимать решение о необходимости приёма йода и его дозировке.