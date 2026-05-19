Нутрициолог Желянина объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту

Для поддержания здоровья рекомендуется включать морскую капусту в рацион не чаще одного-двух раз в неделю, особенно если в питании недостаточно рыбы и морепродуктов. При подозрении на нарушения в работе щитовидной железы важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Врач поможет определить уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и тироксина (Т4), а также проведёт УЗИ щитовидной железы, чтобы оценить её состояние. Только после этого можно принимать решение о необходимости приёма йода и его дозировке.