Нутрициолог Желянина объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту

Нутрициолог и эксперт по активному долголетию Елена Желянина в интервью NEWS.ru предупредила о возможных негативных последствиях чрезмерного употребления морской капусты. По её словам, избыток йода в организме может быть так же опасен, как и его недостаток.
Йод играет важную роль в функционировании щитовидной железы, обмене веществ, выработке энергии и даже настроении. При дефиците йода человек может испытывать слабость, сонливость, отёки, сухость кожи, выпадение волос и постоянное чувство усталости. Именно поэтому морская капуста, богатая йодом, часто воспринимается как почти лекарственное средство. Однако избыток йода также может представлять серьёзную угрозу, особенно для людей с аутоиммунными заболеваниями.
Желянина отметила, что усвоение йода организмом зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности и состояние желудочно-кишечного тракта. Употребление морской капусты в больших количествах может привести к дисбалансу в организме, особенно если человек уже имеет проблемы со щитовидной железой.
Для поддержания здоровья рекомендуется включать морскую капусту в рацион не чаще одного-двух раз в неделю, особенно если в питании недостаточно рыбы и морепродуктов. При подозрении на нарушения в работе щитовидной железы важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Врач поможет определить уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и тироксина (Т4), а также проведёт УЗИ щитовидной железы, чтобы оценить её состояние. Только после этого можно принимать решение о необходимости приёма йода и его дозировке.