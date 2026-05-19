В Белореченске Краснодарского края осенью заработает обновленный фонтан

Обновленный фонтан в центральном парке Белореченска Краснодарского края заработает осенью, сообщили в администрации города. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Фонтан состоит из семи насосов, трех водяных контуров и центрального пенного столба. Чашу выполнят из керамогранита внутри и гранита снаружи. Также планируется установить современный программно‑аппаратный комплекс управления, который позволит менять высоту водяных струй, регулировать режимы включения и выключения контуров.
«При разработке данного проекта мы делали ставку на современные технологии и надежные материалы: все оборудование сертифицировано, рассчитано на наш климат и прослужит долгие годы», — отметил начальник управления промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации Белореченского района Александр Стрижов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.