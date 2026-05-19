В поселке Коммаяк Ставропольского края начался ремонт музея

Капитальный ремонт филиала Новопавловского историко-краеведческого музея «Народный музей имени А. В. Чухно» начался в поселке Коммаяк Кировского округа Ставропольского края. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
В ходе ремонта будут обновлены фасад, входная группа и помещения, также заменят окна, двери, полы, кровлю, системы отопления, электричества и водоснабжения. Кроме того, планируется устройство фондохранилища и подиумов для экспонатов техники. Работы будут выполнены с сохранением исторического облика здания.
«Благодаря федеральной поддержке здание музея превратится в современный культурный центр и станет одной из площадок для организации образовательных и культурных мероприятий округа», — отметила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Музей обладает уникальной коллекцией, посвященной истории и быту первой на Северном Кавказе коммуны. В его залах и павильоне общей площадью почти 700 кв. м размещены около 5 тыс. предметов, из которых более 1,5 тыс. входят в основную экспозицию.
«Новые выставочные залы, оснащенные современными системами хранения и экспонирования, откроют для посетителей более глубокое погружение в историю. Планируем включение музея в туристический маршрут по Кавказским Минеральным Водам», — отметила директор музея Валентина Поречная.
