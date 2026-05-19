Железные дороги в Нижегородской области защитят от паводков с помощью датчиков

Железнодорожные пути в Нижегородской области защитят от паводков с помощью современных цифровых технологий. На мостах и опорах установят датчики, которые будут круглосуточно следить за уровнем воды в реках и озёрах. Как только вода начнёт подниматься до критической отметки — система за минуту оповестит диспетчеров. Это значит, что паводок больше не станет неожиданностью: специалисты успеют принять меры до того, как размытые пути парализуют движение поездов.