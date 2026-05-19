В Якутии эвакуируют фрагменты ракеты "Союз-2.1б"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б» эвакуируют в Вилюйском и Алданском районах Якутии, сообщили в региональной службе спасения.
«В Вилюйском районе в эти дни спасатели службы спасения Якутии совместно с “Роскосмосом” эвакуируют отделяющиеся фрагменты ракеты-носителя (“Союз-2.1б” — ред.)… К эвакуации фрагментов ракет приступила другая группа спасателей в Алданском районе», — говорится в сообщении.
Замначальника аэромобильного отряда службы спасения Якутии Павел Алексеев рассказал, что ракета была запущена в декабре 2025 года, тогда группа обеспечила безопасность населения и зафиксировала места падения отделяющихся частей.
Вместе со спасателями работают экологи из Якутска, Москвы и Хабаровска, которые замеряют уровни радиации почвы и водоемов.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» была запущена 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный и помогла вывести на орбиту спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2 и 50 других аппаратов.