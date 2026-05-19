Беспрозванных потребовал ускорить решение проблемы дефицита врачей в регионе

В системе здравоохранения Калининградской области сегодня работают 16 тыс. сотрудников, из которых 10,5 тыс. — медицинский персонал. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев во время заседания правительства области 18 мая.
По словам министра, по итогам 2025 года в регион удалось привлечь около 400 медицинских специалистов. Речь идет как о выпускниках-целевиках медицинских вузов и колледжей, так и о сотрудниках, переехавших из других регионов и стран. «Даже из других стран — девять специалистов трудоустроены в наши медицинские организации», — отметил Дмитриев.
Он добавил, что основным механизмом привлечения кадров остается целевая подготовка. До 2031 года власти рассчитывают трудоустроить 1355 врачей-целевиков — выпускников медвузов и ординаторов.
Министр также заявил, что Калининградская область «одна из немногих регионов может похвастаться таким перечнем мер поддержки», действующих для медиков. Среди них — программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выплаты при первом трудоустройстве, компенсация аренды жилья сроком до трех лет, а также жилищные сертификаты.
«В прошлом году 27 специалистов получили жилищный сертификат. В этом году уже 20 человек: шесть человек получили, 14 сейчас в ожидании, собирают документы для получения жилищного сертификата. На сегодняшний день он составляет 2,5 млн рублей», — сообщил Дмитриев.
Во время обсуждения губернатор Алексей Беспрозванных раскритиковал озвученные сроки ликвидации кадрового дефицита. Министр сообщил, что при сохранении текущих темпов привлечения специалистов полностью закрыть потребность удастся в течение трех-четырех лет.
«Это очень долго», — отреагировал губернатор. По его словам, несмотря на то что первый пакет мер позволил сократить дефицит примерно на 300 человек за год, проблему необходимо решать быстрее.
Беспрозванных поручил минздраву в течение месяца представить дополнительные предложения по сокращению кадрового дефицита. «Мы же не можем ждать четыре-пять-шесть лет, он будет постоянно формироваться, и это будет такой некий снежный ком. Значит, нужны какие-то другие кардинальные меры», — заявил губернатор.
Отдельно глава региона обратил внимание на нехватку узких специалистов в муниципалитетах и потребовал сформировать «приоритетный график» закрытия вакансий по дефицитным специальностям.
Напомним, в апреле 2026 года власти Калининградской области расширили перечень медицинских специальностей, дающих право на получение жилищного сертификата в размере 2,5 млн рублей. В список вошли в том числе анестезиологи, онкологи, неврологи, хирурги и средний медперсонал ряда направлений. В 2025 году жилищные сертификаты получили 27 медиков, еще 18 человек смогли приобрести жилье.