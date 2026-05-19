За сутки в Ростовской области ликвидировали четыре пожара

За 18 мая 2026 года ликвидировали четыре пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.18 мая 2026 года пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области отработали на семи вызовах. Спецслужбы ликвидировали четыре техногенных пожара и устраняли последствия трёх дорожно-транспортных происшествий. Благодаря оперативным действиям удалось спасти жизнь одного человека. Всего на ликвидацию ЧП выезжали 60 сотрудников и 15 единиц спецтехники.