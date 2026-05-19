В ближайшие дни температура на побережье и востоке Калининградской области может отличаться на 10 градусов

У моря ожидаются прохлада и туманы, в континентальной части — почти летнее тепло.

Источник: Клопс.ru

В ближайшие дни в регионе сохранится резкий контраст между побережьем и континентальными районами: разница температур может быть больше 10 градусов. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале во вторник, 19 мая.

Сейчас в Калининграде и в глубине области заметно теплее благодаря солнцу. На метеостанции в Низовье воздух прогрелся до +18,8, в Железнодорожном — до +22. На побережье в это же время было всего +11…+13. Северный берег от Куршской косы до Светлогорска накрыл морской туман: холодный влажный воздух с воды выносит на сушу бриз.

По словам синоптиков, в центральной и восточной частях региона уже можно ходить в футболке, а у моря лучше одеваться почти по-осеннему. Такой перепад сохранится: в Калининграде и области днём ожидается около +20, на побережье — прохлада и периодические туманы.

Синоптики предупреждали, что в начале недели возможны кратковременные дожди, однако осадков будет заметно меньше обычного. К следующим выходным, по прогнозам, может стать теплее.

