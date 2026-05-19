Облминздрав: врачи используют ИИ при постановке диагноза

В частности, искусственный интеллект используется при анализе медицинских снимков.

Врачи в Калининградской области используют технологии искусственного интеллекта при постановке диагнозов и расшифровке медицинских снимков. Об этом во время заседания правительства региона сообщил министр здравоохранения Сергей Дмитриев.

По словам Дмитриева, один из продуктов с использованием ИИ предлагает врачу три наиболее вероятных диагноза после внесения жалоб пациента.

«Первый продукт — это подсказка врачу: топ-3 диагнозов. При внесении жалоб пациента врачу предлагаются три диагноза, наиболее подходящие по данному заболеванию, чтобы сократить время на диагностический поиск», — рассказал министр.

Кроме того, искусственный интеллект используется при анализе медицинских снимков. По словам Дмитриева, рентгеновские и компьютерные томографии загружаются в центральный архив медицинских изображений и расшифровываются на платформе МосМедИИ.

«Происходит расшифровка, примерное время — 6−7 минут, и уже предоставляется врачу диагноз по данному снимку», — отметил министр.