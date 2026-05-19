Беспрозванных потребовал ускорить решение проблемы дефицита врачей

здравоохранении. В системе работают 16 тысяч сотрудников, из которых 10,5 тысячи — медицинский персонал. Министр здравоохранения Сергей Дмитриев сообщил, что по итогам 2025 года в регион удалось привлечь около 400 медицинских специалистов. Среди них — выпускники-целевики, сотрудники из других регионов и даже девять человек из других стран.
Основной механизм привлечения кадров — целевая подготовка. До 2031 года власти рассчитывают трудоустроить 1355 врачей-целевиков. При сохранении текущих темпов полностью закрыть потребность, по словам министра, удастся через три-четыре года.
Губернатор Алексей Беспрозванных раскритиковал этот срок. «Это очень долго, — сказал он. — Мы же не можем ждать четыре-пять-шесть лет, он будет постоянно формироваться, и это будет такой некий снежный ком. Значит, нужны какие-то другие кардинальные меры».
Несмотря на то, что первый пакет мер позволил сократить дефицит примерно на 300 человек за год, Беспрозванных поручил минздраву в течение месяца представить дополнительные предложения. Отдельно он потребовал сформировать «приоритетный график» закрытия вакансий по дефицитным узким специальностям в муниципалитетах.
В Калининградской области действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выплаты при первом трудоустройстве, компенсация аренды жилья сроком до трёх лет, а также жилищные сертификаты (2,5 млн рублей). В 2025 году их получили 27 специалистов, в 2026-м уже 20 человек.
В апреле 2026 года перечень медицинских специальностей, дающих право на жилищный сертификат, расширили. В список вошли анестезиологи, онкологи, неврологи, хирурги и средний медперсонал ряда направлений.