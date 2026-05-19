В парках Нижнего Новгорода высадят более 13 тысяч цветов

Более 13 тыс. цветов высадят в парках Нижнего Новгорода к летнему сезону в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Однолетние цветы украсят клумбы в парках «Дубки», Станкозавода и Автозаводском, а также в парке им. 1 Мая. Для оформления цветников закуплены бальзамины, бархатцы, виолы, колеусы, бегонии и петунии. Как сообщили в городской дирекции парков и скверов, завершить работы по высадке планируют к концу мая.
«Работы стартовали в Автозаводском парке, здесь цветы высадили у монумента “Зенитная установка”. Затем приступили к остальным участкам и общественным пространствам. Надеемся, что обновленные цветники будут поднимать настроение гостей парков в течение всего сезона», — добавили в дирекции парков и скверов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.