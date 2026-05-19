В парках Нижнего Новгорода высадят более 13 тысяч цветов

Однолетние цветы украсят клумбы в парках «Дубки», Станкозавода и Автозаводском, а также в парке им. 1 Мая. Для оформления цветников закуплены бальзамины, бархатцы, виолы, колеусы, бегонии и петунии. Как сообщили в городской дирекции парков и скверов, завершить работы по высадке планируют к концу мая.