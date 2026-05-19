Косачев раскритиковал слова главы МИД Литвы о Калининграде

Косачев назвал заявление МИД Литвы о Калининграде попыткой попасть в струю НАТО.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Высказывание министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о Калининграде — это попытка проявить ретивость перед НАТО и, что называется, «попасть в струю», считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Ранее Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть «средства», которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.

«Мне представляется, что, скорее всего, это попытка как бы проявить свою ретивость, свою решительность и, что называется, попасть в струю. Совершенно очевидно, что подобного рода настроения в НАТО гуляют», — сказал сенатор в интервью ИС «Вести».

Косачев охарактеризовал заявление главы МИД Литвы как неприемлемое.

