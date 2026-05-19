В городском округе Люберцы Подмосковья благоустроят Кореневский карьер

Там появятся лодочная станция, парковые качели и зона активного отдыха.

Кореневский карьер в городском округе Люберцы Московской области благоустроят до конца года, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Зону отдыха приводят в порядок при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе проверки работ на территории глава муниципалитета Владимир Волков отметил, что карьер — одно из самых популярных мест в регионе. Там гуляют, занимаются спортом и отдыхают у воды тысячи люберчан и гостей округа. Несмотря на стройку, пляж останется доступным для купания в летний сезон.

После завершения работ территорию разделят на несколько зон: активного отдыха, прогулочную, зону у воды и парковку. Также обустроят современные спортивные и детские площадки, построят лодочную станцию, установят парковые качели и обновят пляж со стороны улицы Озерной.

Кроме того, в этом году в городском округе обновят Летний и Центральный парки. Также там завершат вторую очередь благоустройства лесопарка «Лесная опушка».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.