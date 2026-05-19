Reuters: Швеция планирует закупить у Франции четыре фрегата

В статье говорится, что Швеция стремительно наращивает свои вооруженные силы в связи с конфликтом на Украине и последующим вступлением в НАТО. Новые фрегаты класса FDI (Frégate de Défense et d'Intervention) «утроят» возможности системы противовоздушной обороны Швеции, которая намерена сосредоточить свое внимание на угрозах безопасности в Балтийском море.
Еще никогда Балтийское море не было таким незащищенным, вызывающим вопросы и оспариваемым, как сейчас. Я убежден, что этим решением Швеция вносит свой вклад в то, чтобы в будущем Балтийское море стало значительно безопаснее.
С помощью наших корветов и фрегатов мы укрепляем военно-морской оперативный контроль в Балтийском море вместе с нашими союзниками по НАТО.
Кристерссон отметил, что покупка французских кораблей станет крупнейшей военной инвестицией Швеции с 1980-х годов. Ожидается, что первый из четырех фрегатов, которые станут самыми крупными кораблями ВМС Швеции, будет поставлен в 2030 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что решение Швеции отражает взаимное доверие стран. Ранее Франция согласилась купить у Швеции системы раннего предупреждения и контроля GlobalEye AEW&C, а Париж пригласил Стокгольм принять участие в переговорах по европейскому ядерному сдерживанию.