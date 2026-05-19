Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Швеция планирует закупить у Франции четыре фрегата

Швеция закажет у Франции четыре фрегата класса FDI в рамках сделки стоимостью 4,25 млрд долларов, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Швеция стремительно наращивает свои вооруженные силы в связи с конфликтом на Украине и последующим вступлением в НАТО. Новые фрегаты класса FDI (Frégate de Défense et d'Intervention) «утроят» возможности системы противовоздушной обороны Швеции, которая намерена сосредоточить свое внимание на угрозах безопасности в Балтийском море.

Еще никогда Балтийское море не было таким незащищенным, вызывающим вопросы и оспариваемым, как сейчас. Я убежден, что этим решением Швеция вносит свой вклад в то, чтобы в будущем Балтийское море стало значительно безопаснее.

Ульф Кристерссон
премьер-министр Швеции

Йохан Норлен, главнокомандующий ВМС Швеции, заявил, что фрегаты будут играть важную роль в обеспечении открытости Балтийского моря для гражданских и военных перевозок в Финляндию и страны Балтии в случае эскалации конфликта.

С помощью наших корветов и фрегатов мы укрепляем военно-морской оперативный контроль в Балтийском море вместе с нашими союзниками по НАТО.

Йохан Норлен
главнокомандующий ВМС Швеции

Кристерссон отметил, что покупка французских кораблей станет крупнейшей военной инвестицией Швеции с 1980-х годов. Ожидается, что первый из четырех фрегатов, которые станут самыми крупными кораблями ВМС Швеции, будет поставлен в 2030 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что решение Швеции отражает взаимное доверие стран. Ранее Франция согласилась купить у Швеции системы раннего предупреждения и контроля GlobalEye AEW&C, а Париж пригласил Стокгольм принять участие в переговорах по европейскому ядерному сдерживанию.