В селе Верхние Киги Башкирии началось строительство детской школы искусств

Строительство детской школы искусств началось в селе Верхние Киги Кигинского района Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и архитектуры.
В новой школе будут созданы все условия для творческого развития детей. На первом этаже появятся просторные залы хореографии, на втором — концертный зал и классы прикладного искусства, на третьем — студия звукозаписи, классы компьютерной и масляной живописи, библиотека и аудитории для индивидуальных и групповых музыкальных занятий. Также в здании будут медпункт, учительская, кладовая музыкальных инструментов, зоны ожидания для родителей и гардеробы.
«Новое здание будет трехэтажным, с пропускной способностью 100 человек в смену. Площадь застройки составит 844 квадратных метра. Завершить работы планируем в 2027 году. Несомненно, это важный объект для района, он даст юным кигинцам больше возможностей для творческого развития», — отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.