В селе Верхние Киги Башкирии началось строительство детской школы искусств

В новой школе будут созданы все условия для творческого развития детей. На первом этаже появятся просторные залы хореографии, на втором — концертный зал и классы прикладного искусства, на третьем — студия звукозаписи, классы компьютерной и масляной живописи, библиотека и аудитории для индивидуальных и групповых музыкальных занятий. Также в здании будут медпункт, учительская, кладовая музыкальных инструментов, зоны ожидания для родителей и гардеробы.