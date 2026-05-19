Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в Нижнем Новгороде с 27 мая по 1 июня

19 мая на конференции ЦИПР-2026 объявили обратный отсчет до финала чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Символическую кнопку «200 часов до старта» нажали губернатор Глеб Никитин, начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина и финалисты чемпионата.
В этом году участников события принимают Нижний Новгород, Калуга и Санкт-Петербург. Финалисты посетят столицу Приволжья с 27 мая по 1 июня. Площадкой мероприятия станет технопарк в «Нижполиграфе».
«В 2026 году мы с гордостью принимаем лучших молодых мастеров России по 12 передовым компетенциям — от 3D-моделирования и веб-технологий до кибериммунной автономности и разработки виртуальных миров» — сказал Глеб Никитин.
