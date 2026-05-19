У поселка имени Цюрупы в Подмосковье высадили 2,5 тыс. саженцев сосны

Деревья разместили в ходе акции «Сад памяти» на участке, где сейчас восстанавливают лес.

Более 40 человек высадили 2,5 тыс. саженцев сосны в лесной зоне возле поселка имени Цюрупы в подмосковном Воскресенске. Акция «Сад памяти» прошла при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Мероприятие объединило неравнодушных жителей, волонтеров и активистов, которые своим трудом показали заботу о природе и сохранении исторической памяти. Деревья высадили на участке площадью три гектара.

Заместитель директора Виноградовского филиала учреждения «Мособллес» Николай Гордеев отметил, что на этом участке происходит пополнение лесных культур и он был подобран специально. В 27-м квартале Виноградовского участкового лесничества четыре года назад уже высаживали саженцы сосны ко Дню Победы. Все это время, по словам Николая Гордеева, за посадками ухаживали и следили.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.