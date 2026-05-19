В Ростове-на-Дону на форуме обсудят векторы внешнеэкономического развития

В работе форума запланировано участие представителей деловых кругов, государственных структур, профильных ведомств и международных экспертов. Среди приглашённых — представители деловых объединений Китая, Индии, государств Персидского залива и стран СНГ, а также руководители отраслевых ассоциаций и экспертных организаций.
Программа начнётся со стратегической сессии, посвящённой развитию межотраслевого сотрудничества и адаптации внешнеэкономической деятельности к изменяющимся условиям. В рамках блока запланированы выступления по ключевым вопросам: организация поставок из Китая в условиях перехода на «белый ВЭД», правовые аспекты международного партнёрства и конструирование договоров, налоговые и таможенные риски импортных сделок, роль креативных индустрий в международном сотрудничестве, а также формирование кадрового потенциала для ВЭД в контексте цифровизации.
Спикерами выступят представители экспортно-логистических компаний, юристы, эксперты по налоговому учёту, а также представители образовательных и деловых объединений.
В завершение форума запланирована церемония награждения, приуроченная ко Дню российского предпринимателя.