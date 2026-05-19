Правительство РФ переименовало четыре деревни Пермского края

Жителям деревень не нужно менять паспорта и другие документы. Почта и соцзащита все поймут: пенсии, письма и посылки продолжат поступать. Без изменения останутся индекс, название улицы и номер дома. Навигаторы и карты обновятся автоматически чуть позже, когда подгрузят новые данные из госреестров.