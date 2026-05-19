Первый этап Всероссийского чемпионата по мотогонкам прошел в Нижнем Новгороде

11 мая в Нижнем Новгороде прошел первый этап Всероссийского чемпионата по мотогонкам Supermoto. О результатах соревнований рассказали в соцсетях Центра автомотоспорта «Академия».
От команды Chrome Racing участвовали сразу 20 нижегородцев — это рекордное число от региона. При этом восемь ребят впервые попробовали себя на больших гонках. День соревнований встретил спортсменов холодом, дождем и сильным ветром, но это их не остановило.
В самых младших классах на старт вышли семь нижегородцев, в том числе пять дебютантов. В классе Минимото опытный пилот Марк Киселев потерял позиции в турнирной таблице из-за нескольких падений на скользком от дождя асфальте, а Артем Карзаев упустил бронзу на финише. Однако в классе Минимотард новички Константин Котельников и Владислав Бляшко завоевали первое и второе место.
В классах MiniGP выступили ещё шестеро наших пилотов, включая одного новичка. К сожалению, у пилота команды Даниила Карзаева из-за непогоды «затопило» карбюратор, и мотоцикл потерял мощность — спортсмен занял второе место. Максим Парфенов не смог продолжить гонку из-за технических неисправностей. Почетную бронзу получили Иван Катеров и Еремей Молев.
В юношеском классе Минимотард участвовали трое опытных пилотов Chrome Racing — Всеволод Камнев, Леонид Беляков и Петр Беляйкин. В результате они и заняли призовые места.
Во взрослом и самом массовом заезде приняли участие четверо наших пилотов старше 15 лет. Александра Педан и Егор Орлов дебютировали в этом классе. Единственная пилотесса команды Александра Педан уверенно дошла до финиша, несмотря на погоду.
Второй этап чемпионата пройдет в конце июня в Рязани.
