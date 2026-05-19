Первый этап Всероссийского чемпионата по мотогонкам прошел в Нижнем Новгороде

В самых младших классах на старт вышли семь нижегородцев, в том числе пять дебютантов. В классе Минимото опытный пилот Марк Киселев потерял позиции в турнирной таблице из-за нескольких падений на скользком от дождя асфальте, а Артем Карзаев упустил бронзу на финише. Однако в классе Минимотард новички Константин Котельников и Владислав Бляшко завоевали первое и второе место.