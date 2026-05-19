Белорус поел на месте кражи и попался, однако так никогда и не узнал этого

В Буда-Кошелевском районе преступник обворовал жилище, а заодно поел. Что было дальше рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
О краже в марте 2026 года в милицию заявил владелец дачного дома. Неизвестный проник на дачу, украл продукты и другое имущество. При этом вор еще поел прямо на месте преступления и оставил там же вилку и ложку.
Эксперт-криминалист провел судебную медицинскую биолого-генетическую экспертизу и нашел на столовых приборах ДНК подозреваемого. Выяснилось, что мужчина страдает хроническим алкоголизмом и ранее тоже совершал подобные преступления.
— Однако наказывать уже было некого. В день обращения потерпевших в милицию подозреваемый умер от хронической алкогольной интоксикации., — констатировали в ГКСЭ.
