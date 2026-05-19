МТС презентовала аэромобильный комплекс связи с отечественной базовой станцией на форуме «ЦИПР-2026»

«В автофургоне производства Горьковского автозавода расположены наземные части оборудования и рабочее место оператора. Полноприводная машина приезжает в необходимую точку развертывания, сотрудники выгружают дрон и собирают его. На сборку уходит около получаса. Он находится на высоте до тех пор, пока есть топливо в генераторе, а связь с базовой станцией обеспечивается через спутниковую систему. Наш фургон всем этим укомплектован», — отметил вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.