МТС презентовала аэромобильный комплекс связи с отечественной базовой станцией на форуме «ЦИПР-2026»

МТС продемонстрировала аэромобильный комплекс связи (АМКС) в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России» (12+), проходящего с 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде.
АМКС состоит из летательного аппарата привязного типа (гексакоптера), базовой станции LTE/5G российского производства «ИРТЕЯ» и полноприводного легкого автофургона «ГАЗ Соболь NN 4×4».
Данные комплексы рассчитаны, в первую очередь, на применение в условиях чрезвычайной ситуации, когда необходимо экстренно покрыть связью определенные территории.
Дрон, входящий в аэромобильный комплекс связи, поднимается на высоту до 200 метров. Этого вполне достаточно, чтобы базовая станция, установленная на нем, обеспечила большую зону покрытия (уверенный сигнал мобильной связи четвертого поколения в радиусе 10−15 километров). Питание гексакоптера осуществляется с земли через специальный кабель, который разматывается вслед за летательным аппаратом.
«В автофургоне производства Горьковского автозавода расположены наземные части оборудования и рабочее место оператора. Полноприводная машина приезжает в необходимую точку развертывания, сотрудники выгружают дрон и собирают его. На сборку уходит около получаса. Он находится на высоте до тех пор, пока есть топливо в генераторе, а связь с базовой станцией обеспечивается через спутниковую систему. Наш фургон всем этим укомплектован», — отметил вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.
Генеральный директор МТС Инесса Галактионова отметила, что компания сделала ставку на различные летательные аппараты. Так, в марте в Саратовской области состоялось тестирование уникальной патентной разработки — аэростата с прикрепленной базовой станцией. В рамках же выставки «ЦИПР-2026» участникам форума был представлен новый аэромобильный комплекс связи.
«Благодаря нашей новой разработке возможно оперативно развернуть связь практически в любом месте, куда доедет полноприводный автомобиль. В каких случаях можно использовать комплекс? Например, при проведении мероприятий где-то за городом, для ликвидации ЧС или организации поисково-спасательных операций. Также возможно создание частных сетей, когда отраслям промышленности требуется наличие связи в отдаленной местности».
Представленный в Нижнем Новгороде комплекс — это не опытный образец, а готовый объект для коммерческого использования. В ближайшие два года планируется произвести 20−30 подобных платформ.
«Точное количество новых комплексов будет зависеть от конкретных заказчиков. Здесь, на форуме “ЦИПР”, их много, и мы рассчитываем на успешное сотрудничество с ними. Потребуется больше платформ, значит, произведем больше», — подчеркнула Инесса Галактионова.
В настоящее время количество базовых станций, разработанных и произведенных ООО «ИРТЕЯ» (50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС») достигло отметки в 1200 единиц. Они работают в разных климатических условиях и с разной нагрузкой. В ближайших планах — утроить число базовых станций.
«Российские базовые станции по своему функционалу ничем не должны отличаться от западных аналогов. Это приоритетная задача. Также компания “Иртея” планирует выходить на зарубежный рынок. Первой страной, которая начала тестировать наше оборудование, стала Белоруссия. Надеемся, что в скором времени начнутся поставки наших базовых станций зарубежным партнерам», — подытожила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
Справка.
Представленный на ЦИПР 2026 аэромобильный комплекс связи оборудован серийной базовой станцией 4G/5G, разработанной и производимой российским телекоммуникационным вендором ООО «ИРТЕЯ». В ходе тестов оборудование, установленное на гексакоптере, обеспечивало в стандарте 5G скорость передачи данных до 1,2 Гбит/сек.