Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Юца Ставропольского края к началу учебного года отремонтируют школу

Проект предусматривает комплексную реконструкцию — от фундамента до кровли.

Ремонт здания начальной школы в селе Юца Предгорного округа Ставропольского края планируют завершить к началу нового учебного года, сообщили в правительстве региона. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».

В здании уже завершили демонтаж старой штукатурки, полов и кровли. В настоящее время подрядная организация устанавливает систему электроснабжения, армирует стены сеткой, а также занимается устройством новой входной группы и отмостки. Работы выполнены на 30%.

«Проект в Юце предусматривает комплексную реконструкцию: от фундамента до кровли. Увеличим количество санузлов, полностью заменим инженерные сети, утеплим фасад. Особое внимание уделим благоустройству территории. В итоге село получит современную и безопасную образовательную среду для младшеклассников», — отметил глава округа Николай Бондаренко.

Всего в Ставропольском крае в этом году по нацпроекту «Молодёжь и дети» планируют модернизировать 38 школ.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.