Жизнь пойдёт наперекосяк! Что запрещено на Купальницу, 20 мая 2026 года

К XIX веку пчеловодство шагнуло в новую эру: русский изобретатель Пётр Прокопович придумал рамочный улей, позволивший получать мёд, не разрушая соты. Сегодня, когда колонии массово гибнут от пестицидов и клеща варроа, День пчёл звучит как тревожный звонок. Экологическая акция этого дня проста: посадить медонос — и тем самым накормить тех, кто кормит нас. А заодно вспомнить завистливую царицу из пушкинской сказки, которая «под окном за пряжу села ждать хозяев, а глядела всё на яблоко» — но без пчёл не было бы и яблока.