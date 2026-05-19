Что запрещено на Купальницу, 20 мая 2026 года

Даты светского календаре на 20 мая — это тот редкий случай, когда календарь собрал под одной крышей три стихии.
Всемирный день пчёл — о насекомых, без которых рухнула бы треть нашего стола.
День Волги — о реке, которая держит на своих берегах полстраны.
День крепкой дружбы — о связи, которая держит нас самих.
Один праздник — о труде, другой — о пути, третий — о верности. Но все трое — о том, без чего жизнь становится пресной и пустынной.
Пчела: 30 миллионов лет на службе у цветка.
20 мая 1734 года в словенской деревне родился Антон Янша — мальчик, которому суждено было стать отцом современного пчеловодства. И именно в его честь ООН в 2017 году учредила Всемирный день пчёл.
Идея принадлежала Словении — стране с глубочайшими традициями бортничества, где пчелу уважают едва ли не как члена семьи. И словенцы оказались правы: треть мирового урожая зависит от опылителей. Яблоки, арбузы, миндаль, огурцы, подсолнечник — без пчёл всего этого либо не было бы вовсе, либо урожаи упали бы в разы.
Пчелы старше людей. Самая древняя из найденных окаменелостей пролежала в янтаре более 30 миллионов лет. Ещё во времена фараонов человек собирал мёд — его находили в гробницах, и он оставался съедобным через тысячелетия. Аристотель описывал жизнь пчелиного роя, Гомер упоминал мёд и воск в «Илиаде».
К XIX веку пчеловодство шагнуло в новую эру: русский изобретатель Пётр Прокопович придумал рамочный улей, позволивший получать мёд, не разрушая соты. Сегодня, когда колонии массово гибнут от пестицидов и клеща варроа, День пчёл звучит как тревожный звонок. Экологическая акция этого дня проста: посадить медонос — и тем самым накормить тех, кто кормит нас. А заодно вспомнить завистливую царицу из пушкинской сказки, которая «под окном за пряжу села ждать хозяев, а глядела всё на яблоко» — но без пчёл не было бы и яблока.
Волга: река рек с тысячью имён.
Пока словенцы чествовали Яншу, в России 20 мая смотрели на воду. День Волги — праздник, который начался в 2008 году в Нижнем Новгороде, на форуме «Великие реки». Идею подхватили все поволжские регионы: Волгоград, Астрахань, Самара, Казань, Тверь — 20 мая стало днём, когда о великой реке говорят в унисон.
Решение было продиктовано тревогой. В 1987 году в Куйбышеве (ныне Самара) собрался первый Всесоюзный съезд по проблемам Волги. Промышленные стоки, обмеление, гибель рыбы — Волга задыхалась. На следующий год Верховный Совет принял закон «О защите Волги». А 20 мая 1988 года документ вступил в силу. Спустя двадцать лет эту дату сделали праздником.
Волга — больше, чем река. Греческий историк Диодор в I веке до нашей эры называл её Ра. Арабские путешественники — Итиль, что значит «река рек». Славянское имя «Вльга» восходит к слову «влага» — той самой, без которой нет ни жизни, ни хлеба. Её бассейн охватывает восемь процентов территории России, а по берегам живёт больше 60 миллионов человек.
У истока Волги, в Тверской области, с XVII века стоит часовня. Алексей Михайлович, отец Петра Великого, хотел основать там монастырь, но обитель не прижилась — слишком глухие места. В конце XIX века тверской архиерей Димитрий добрался до истока, ужаснулся запустению и организовал сбор денег на каменный храм. К 1907 году там появился женский монастырь.
Сегодня крестный ход на исток Волги — событие, собирающее сотни людей. Архиерей служит молебен, люди набирают воду в крошечном ручейке, который через тысячи километров впадёт в Каспий. А на набережных волжских городов проходят субботники, флешмобы и концерты.
Дружба: связь, которой не нужен повод.
Третий праздник — День крепкой дружбы — самый неофициальный, но от этого не менее важный. Он также выпадает на 20 мая. Кто его придумал — неизвестно. Скорее всего, интернет-сообщества в начале 2010-х, уставшие от виртуальных «друзей» по кнопке «добавиться».
Это день, когда не нужно дарить подарки или организовывать торжество. Достаточно написать человеку, который знает тебя с самой нелепой стороны, признаться, что он важен, и предложить встретиться.
Интересно, что День крепкой дружбы совпадает с Днём пчёл и Днём Волги. В этом есть своя логика. Пчела трудится в соте, но не одна — вся семья. Волга течёт от истока к морю, связывая города и судьбы тысячами километров. А дружба — это тоже связь, иногда незримая, но держащая крепче, чем любые узы.
Все эти три праздника как три грани одного слова «вместе». Пчёлы вместе опыляют сады. Волга вместе несёт воды множества притоков. Друзья вместе проходят сквозь годы и испытания. Природа, география и человеческие отношения — всё это сплетается в единую сеть, где каждый узел важен.
Так что 20 мая — это день, когда нужно съесть ложку мёда, посмотреть на карту родной реки и услышать голос того, кто давно не звонил. Потому что и пчела, и река, и друг — всё это работает по одному принципу: поодиночке мы слабы, вместе — непобедимы.
Обряды 20 мая: купание лошадей.
В церковном календаре это день явления Креста Господня на небе в Иерусалиме (в 351 году).
В народном календаре этот день получил название Купальница. Ибо на Руси считали, что именно 20 мая вода в реках и озёрах приобретает особые целебные свойства. И этот день был посвящён водным процедурам — и для скота, и для людей. Крестьяне говорили: «Купальница придёт — всех в воду заведёт».
Главным обрядом дня было купание лошадей, которые были главными помощниками в жизни крестьян, и их здоровье было, конечно, важно для них. Поэтому лошадей наши предки холили, лелеяли и как могли, защищали от разных непредвиденных напастей. В том числе и таким способом.
Крестьяне выводили своих коней к реке, прогоняли их по воде или окатывали с ног до головы речной водой из вёдер. Считалось, что после этого обряда скот будет здоровым, сильным и выносливым на весь год.
Перед обрядом женщины и дети набирали воду из реки в вёдра и ставили их на мостки или на солнце, чтобы вода прогрелась. В полдень эту воду использовали для купания и обливания.
Потому что верили: вода, набранная на рассвете этого дня и прогретая солнцем, смывает болезни, усталость и даже грехи.
Традиции Купальницы: кража семян.
Если в этот день шёл дождь — считалось большой удачей вымокнуть под ним до нитки. Верили, что дождевая вода смывает порчу, сглаз и «сорок грехов».
Для тех, кто не мог купаться в реке, топили баню. Утренней росой умывались девушки и женщины — для красоты, молодости и здоровья будущих детей.
Набранной на рассвете водой также обрызгивали все углы в доме — считалось, что это изгоняет нечистую силу и защищает жилище от болезней и бед. Этой же водой смачивали веники и выметали ими сор, который затем сжигали за воротами — вместе с мусором, по поверью, уходили все напасти.
Существовало и такое поверье: если три монетки помыть в реке или озере, а затем спрятать, то они притянут к себе другие деньги, и их владелец никогда не обеднеет.
Еще в этот день существовал очень необычный обряд, который можно назвать «узаконенным воровством»).
Время это было самым разгаром сева различных овощей, приправ, цветов и проч. Семена в те времена всегда собирали самостоятельно со своих делянок, и существовало поверье, вполне себе обоснованное, что собственные, «домашние» семена со временем вырождаются и становятся непригодными для посева. Поэтому крестьяне ходили друг к другу в гости и потихоньку «воровали» семена у соседей.
Поскольку так поступали все, никто не обижался, а в убытке никто не оставался. Считалось, что «украденные» семена дадут гораздо более богатый урожай, чем свои.
Запреты дня: не играй с огнем!
Чего категорически нельзя было делать 20 мая?
Купать детей до года кому-либо, кроме матери — иначе ребёнка могут сглазить, он будет долго болеть.
Умываться свежей, не нагретой солнцем водой — она считается лишённой целительной силы.
Портить воду любым способом — строжайший запрет.
Гадать на картах — предсказания могут быть неверными, а также могут принести горести и судьбоносные перемены к худшему.
Начинать новые дела — считалось, что они будут натыкаться на препятствия.
Лениться и бездельничать — удача может отвернуться.
Ссориться, ругаться, желать зла — конфликт может привести к разрыву отношений, а негатив — к неудачам.
Сеять свои «домашние» семена — они не вырастут, лучше использовать «ворованные».
Стричь волосы и ногти — к проблемам.
Играть с огнём — велик риск получить травму.
Заниматься рукоделием и пользоваться острыми предметами — можно пораниться.
Носить обувь крест-накрест или ставить тапки друг на друга — жизнь пойдёт наперекосяк.
Класть головной убор на стол — деньги из дома пропадут.
Оставлять нож в хлебе — голод придёт.
Убивать пауков и муравьёв, поселившихся в доме.
Одним словом, 20 мая — это день целебной воды и защиты скота, день обмена семенами и очищения жилища.
Центральное место занимает культ воды — речной, дождевой, росной — как источника здоровья, красоты и духовной чистоты. Интересно переплетение практических забот о здоровье лошадей (главных помощников в полевых работах) с глубокими магическими верованиями в очистительную и целительную силу воды. Обряд с «кражей» семян — архаичный ритуал обновления посевного материала, основанный на вере в то, что только «чужие» семена могут дать богатый урожай.
Многочисленные запреты (на умывание холодной водой, на стирку чужим людям, на новые дела, на рукоделие, на карточные гадания, на стрижку) направлены на сохранение здоровья, удачи и благополучия в этот важный, «пограничный» день перехода от весны к лету.
Как прожить 20 мая: не начинайте важных дел.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Примите душ или ванну с мыслью о здоровье. 20 мая — день воды. Отнеситесь к вечернему душу как к ритуалу очищения. Представляйте, как вода смывает усталость, тревоги и всё ненужное, накопившееся за неделю.
2. Побудьте на природе. Если идёт дождь — не прячьтесь под зонт (хотя бы минуту). Почувствуйте, как капли дождя освежают лицо. По древнему поверью, это смывает «сорок грехов».
3. Поделитесь семенами (в прямом и переносном смысле). Обменяйтесь с соседями или друзьями рассадой, саженцами или даже просто рецептами. Дух обмена и щедрости — главное в этом обряде.
4. Не начинайте важных дел. Сегодня неблагоприятный день для старта новых проектов, крупных покупок и серьёзных решений. Займитесь текущими делами.
5. Проведите время в тишине и мире. Избегайте ссор, сплетен и негативных мыслей. Постарайтесь провести день в гармонии с собой и близкими.
6. Зажгите свечу и помедитируйте. 20 мая — день, когда особенно ценится тишина и покой в доме. Устройте вечер без телевизора и громкой музыки.
7. Выйдите на прогулку, если стоит ясная погода. Наши предки верили, что хорошая погода 20 мая сулит удачный сев и богатый урожай. Возможно, и для ваших «посевов» в делах это добрый знак.
8. Понаблюдайте за природой. Выгляните в окно: как летают птицы? Есть ли роса? Какой месяц на небе? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
9. Не стригитесь и не делайте маникюр. Отложите поход к парикмахеру и мастеру ногтевого сервиса на другой день.
10. Покормите уличных кошек или собак (если есть возможность). В старину 20 мая особенно заботились о животных, и доброе дело в этот день возвращается сторицей.
Приметы дня на 20 мая:
Дождь — сентябрь будет тёплым.
Ласточки высоко летают — к хорошей, ясной погоде; низко — к дождю.
Радуга утром — к сильному дождю; вечером — к ясной погоде на следующий день.
Красноватый оттенок Луны вечером — к дождю; кольцо вокруг Луны — к ветру.
Роса быстро высыхает — к дождю; долго не сохнет — к ненастью.
Пчёлы с утра активно летают — к грозе.
Много нектара на акации — к дождю.
Муравьи на ноги лезут — к жаре.
Черемуха пышно цветёт — лето будет дождливым.
Молодой месяц в небе — пришло время сажать овощи, чтобы получить богатый урожай.
У месяца рога вниз смотрят — к теплу.