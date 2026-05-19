Врачи достали из волгоградца 214 монет, 11 гаек и дверные петли

В Волгограде 227 инородных предметов достали врачи из желудка и пищевода 50-летнего пациента. Мужчина поступил в 25-ю больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. После обследования медики установили причину, которая их сильно удивила.

В ходе операции из пациента достали 214 монет различного номинала на общую сумму 875 рублей, а также 11 гаек и две дверные петли. Как эти предметы попали в желудок уже взрослого мужчины, не поясняется.

Эти «накопления» из пациента извлекали малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжелых вмешательств. По словам врачей, это позволило ускорить восстановление пациента. Сейчас волгоградец чувствует себя хорошо, но все еще находится под наблюдением медиков.

Фото: облздрав.

