Нижегородцам рассказали, как юное поколение развивает традиции пионеров

19 мая отмечается День пионерии. О том, как традиции прошлого развиваются сегодня, редакции сайта pravda-nn.ru рассказал председатель Ассоциации детского движения, председатель Совета Регионального отделения Движения Первых Нижегородской области Вячеслав Амосов.
По словам Вячеслава Амосова, День пионерской организации сегодня звучит как продолжении традиций в современных форматах работы. 19 мая 2022 года инициатива создания массовой детской организации, выдвинутая школьниками, была поддержана президентом России Владимиром Путиным.
Сегодня «Движение Первых» объединяет в Нижегородской области более 900 первичных отделений, наставников, а также родительское сообщество.
«Возможности, которые предлагаются каждому ребенку “Движением первых”, разнообразны, но центральным остаются ценности, которые провозглашены в нашей стране: работа в команде и умение выстраивать отношения в детско-подростковом коллективе через социально значимую деятельность по развитию патриотизма и сохранения исторической памяти, творчество, развитие образования, науки и технологий, формирование экологической культуры, включение школьников в развитие дипломатии и международных отношений и многое другое», — пояснил Вячеслав Амосов.
